Eolico fra Toscana e Romagna, Manlio Benzi: "La sconfitta del bene comune"

Il direttore d'orchestra riminese si rivolge al Pd

"Paradossalmente la vera sconfitta" di questa vicenda è "la cosiddetta 'transizione ecologica'". È il cuore di una lettera aperta che il direttore d'orchestra riminese Manlio Benzi scrive a proposito di Badia del Vento, il progetto di impianto eolico nel comune toscano di Badia Tedalda costituito da sette pale alte 180 metri al quale il versante romagnolo si oppone per motivi paesaggistici e storici. L'appello del maestro Benzi, dopo l'approvazione definitiva della Toscana del 9 luglio nonostante il no della Soprintendenza, è "a chi dell'ecologia ha fatto un manifesto politico: al Partito Democratico, in particolare, all'interno del quale si sta consumando tutta questa partita tra le Regioni Toscana ed Emilia-Romagna".

"Poteva essere l'occasione giusta per ribaltare il paradigma: fare economia con passo lento e onesto, con al centro il bene pubblico da lasciare in eredità. È stato invece l'ennesimo trionfo di una politica arrogante e cialtrona - scrive Benzi - Il miraggio della transizione ecologica è finito nell'arroganza con cui la politica ha umiliato anni di lavoro di chi ha raccolto dati scientifici, redatto rapporti, avanzato osservazioni. È finito nel silenzio imposto alle istituzioni e alle Soprintendenze contrarie. È finito in un confronto fittizio, dove nulla è cambiato davvero relativamente a un progetto che dovrebbe portare su un crinale oggi raggiungibile solo con una mulattiera, funestata da frane, plinti in pezzi indivisibili , giudicati inadatti al trasporto persino da Autostrade per l'Italia. È finito nella decisione del presidente della Regione Toscana di abdicare al proprio ruolo, lasciando tutto il fronte pubblico sulle spalle del sindaco di Badia Tedalda, che da anni attende il fiume di denaro promesso dall'impianto eolico, con cui ha annunciato ogni genere di iniziativa".