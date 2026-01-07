Epifania speciale alla Casa Residenza Anziani di San Giovanni

Scuole, associazioni e volontari animano la residenza con laboratori, canti e auguri

Si è concluso con il sorriso e la tradizionale consegna delle "calze" il ricco calendario di iniziative natalizie presso la Casa Residenza Anziani. Nella mattinata del 5 gennaio, i volontari della Caritas di San Giovanni hanno fatto visita agli ospiti per celebrare l’Epifania, portando doni e momenti di gioia in un clima di grande affetto familiare.

​L’evento ha rappresentato il coronamento di un mese di dicembre straordinario, che ha visto la struttura trasformarsi nel cuore pulsante della comunità marignanese. Il programma festivo era iniziato il 15 dicembre con le voci dei bambini della Scuola dell’Infanzia delle Maestre Pie, seguito dal laboratorio creativo "Barattolo dell’Alfabeto della Gratitudine" in collaborazione con l’Associazione Regno di Fuori e l'Amministrazione comunale. Le visite sono poi proseguite con i piccoli della Scuola dell’Infanzia statale e gli alunni della Scuola Primaria dell’Istituto Comprensivo, che hanno portato canti, auguri e tanta allegria agli ospiti, culminando nella solenne Santa Messa e nella "Festa degli Auguri" con amici e familiari.

​​Il valore di queste iniziative va ben oltre la celebrazione delle festività. La massiccia partecipazione di scuole, associazioni e volontari dimostra come la Casa Residenza sia un luogo vitale, una parte integrante e viva del tessuto sociale di San Giovanni in Marignano.

​"La consegna dei doni della Befana è il simbolo di un legame che continua," commenta la Sindaca Bertuccioli "La forza del nostro territorio risiede proprio in questa capacità di fare rete: le realtà marignanesi non si limitano alle ricorrenze, ma garantiscono una presenza costante durante tutto l'anno, assicurando stimoli, emozioni, compagnia e la sensazione fondamentale di sentirsi a casa."