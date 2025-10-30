"Era un angelo": il dolore di Walter Delogu per la morte del figlio Evan

Il padre della showgirl Andrea Delogu ricorda sui social il figlio diciottenne, morto in un incidente in moto: “Non beveva, non fumava, lavorava e studiava. Ora ho capito chi eri davvero”

Walter Delogu, per anni autista di Vincenzo Muccioli nella comunità di San Patrignano e padre della showgirl Andrea Delogu, ha condiviso sui social il suo straziante addio al figlio Evan, morto a 18 anni dopo aver perso il controllo della sua moto.

“Vi dico chi era mio figlio – scrive – frequentava l’Alberghiero, si allenava ogni mattina, aiutava in casa, lavorava d’estate e non ci ha mai chiesto un euro. Non beveva, non fumava. Lo chiamavo talebano o angelo… ora so che eri davvero un angelo”.

Delogu racconta anche la notte passata nel letto del figlio e il dolore di una casa improvvisamente vuota: “Ti abbraccia la mamma e tua sorella. La tua moto la venderò, non riuscirei a vederla più. La tua macchina la terremo per sempre. A presto amore, ci rivedremo e rideremo ancora insieme”.