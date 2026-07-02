Erosione costiera a Riccione, Palazzi: “Serve un piano strutturale per difendere il litorale”

Il capogruppo di Forza Italia Andrea Dionigi Palazzi richiama l’Amministrazione a un piano strutturale di difesa del litorale e a un confronto con Regione ed enti competenti

La nuova mareggiata che ha colpito il litorale riccionese torna a mettere in evidenza il problema dell’erosione costiera, con ulteriori porzioni di spiaggia portate via dal mare. Un fenomeno che, secondo il capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Andrea Dionigi Palazzi, non può più essere considerato episodico ma rappresenta una vera emergenza strutturale.

“Da tempo sostengo che l’erosione costiera rappresenti una delle principali emergenze per il futuro di Riccione – afferma Palazzi – eppure ho l’impressione che l’Amministrazione continui a sottovalutare la portata del fenomeno, intervenendo sulle conseguenze anziché programmare azioni efficaci di prevenzione”.

Il capogruppo sottolinea inoltre il valore strategico della spiaggia per l’economia locale: “La spiaggia è il patrimonio più prezioso della nostra città, il cuore del turismo e una risorsa da cui dipendono centinaia di imprese e migliaia di posti di lavoro. Ogni metro di arenile perso rappresenta un danno ambientale, economico e d’immagine”.

Palazzi chiede quindi un cambio di passo nell’azione amministrativa e un confronto più ampio tra istituzioni e categorie economiche: “È necessario avviare un confronto serio con Regione ed enti competenti per definire un piano organico di difesa della costa. Non bastano interventi emergenziali, servono una strategia di lungo periodo e investimenti adeguati”.

Infine, l’esponente di Forza Italia richiama l’urgenza di una pianificazione strutturale: “Non possiamo limitarci a contare i danni dopo ogni mareggiata. Ogni stagione persa rende più difficile e costoso intervenire. Difendere la costa significa difendere il turismo, il lavoro e il futuro di Riccione”.