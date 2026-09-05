Esce dal distributore e si scontra con una moto: ferito un 40enne

Lo scontro vicino a un distributore a Ponte Molino Baffoni. Il motociclista è rimasto cosciente e ha riportato dolori a braccio, gamba e ginocchio

Paura questa mattina lungo la Strada Statale 258, in località Ponte Molino Baffoni, nel comune di Novafeltria, dove un’auto e una moto si sono scontrate nei pressi di un distributore di benzina. L’incidente ha coinvolto un uomo di circa 70 anni alla guida di una Fiat Panda e un motociclista di 40 anni, che viaggiava insieme a un gruppo di centauri riminesi. Secondo una prima ricostruzione, il conducente della Panda stava uscendo dall’area di servizio per immettersi sulla Statale e. proprio in quel momento, dalla direzione di Rimini verso Badia Tedalda, stava arrivando il gruppo di motociclisti. Il quarantenne, in sella a una Honda Cross Tourer, si è trovato davanti l’utilitaria e l’impatto è stato inevitabile.

La moto ha urtato contro la Panda e il motociclista è finito a terra. La caduta ha fatto temere inizialmente conseguenze più serie, ma per fortuna le sue condizioni si sono rivelate meno preoccupanti. L’uomo è rimasto cosciente per tutto il tempo e ha riferito ai soccorritori di avere dolore a un braccio, a una gamba e a un ginocchio. La macchina dei soccorsi si è messa subito in moto. Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha prestato le prime cure al motociclista e ha verificato le sue condizioni. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco, mentre gli agenti della polizia municipale di Novafeltria hanno raggiunto la zona dell’incidente per effettuare gli accertamenti e gestire il traffico. La dinamica resta ancora da chiarire nei dettagli. I rilievi della polizia municipale serviranno a stabilire le responsabilità e a ricostruire con maggiore precisione i momenti che hanno preceduto lo scontro.