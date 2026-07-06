Esche rodenticide manomesse alle Mura Malatestiane, la Lipu chiede un intervento urgente

Segnalati quattro contenitori tra via Madonna della Scala e il Parco Don Luigi Sturzo

La Lipu della Provincia di Rimini segnala la presenza di contenitori per esche rodenticide manomessi e abbandonati nell'area delle Mura Malatestiane di via Madonna della Scala.La nota, firmata dalla delegata provinciale Arianna Lanci, riguarda quattro contenitori: due collocati all'interno di una delle nicchie delle mura storiche e altri due poco all'esterno, nel Parco Don Luigi Sturzo. Sui contenitori sarebbero riportate come periodo di trattamento le date comprese tra il 5 maggio e il 5 giugno.Secondo la Lipu, la presenza di esche rodenticide in un parco frequentato quotidianamente da bambini e da numerose specie di uccelli rappresenta un elemento di preoccupazione, soprattutto considerando che i contenitori risultano manomessi. L'associazione sottolinea inoltre di non aver mai riscontrato la presenza di topi o ratti nell'area e ritiene che il principale problema del parco sia invece il degrado causato dall'abbandono di rifiuti.Lanci evidenzia come i rodenticidi dovrebbero essere utilizzati soltanto come estrema soluzione, ricordando che l'eventuale proliferazione di roditori è spesso una conseguenza del degrado urbano. La presenza di persone fragili che frequentano abitualmente il parco renderebbe, secondo la Lipu, ancora meno opportuno lasciare esche di questo tipo nell'area.Nella nota viene infine richiamata l'attenzione anche sulle condizioni della nicchia delle Mura Malatestiane, dove, riferisce la Lipu, il forte odore di urina sarebbe diventato «davvero insopportabile».L'associazione auspica un intervento nel più breve tempo possibile, sia per tutelare la salute pubblica sia per preservare il decoro del monumento storico e del Parco Don Luigi Sturzo, a ridosso del Borgo San Giuliano e del centro storico di Rimini.