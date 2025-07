Esecuzione a Rocca di Papa, uccide uomo condannato per la morte del figlio

Ad essere bloccato Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano morto cinque anni fa in seguito a un'aggressione

Un uomo di 35 anni, Franco Lollobrigida, è stato ucciso a colpi d’arma da fuoco nei giardini pubblici di Rocca di Papa, in provincia di Roma.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno immediatamente fermato il presunto responsabile: si tratta di Guglielmo Palozzi, padre di Giuliano Palozzi, il giovane morto cinque anni fa in seguito a un’aggressione.

Secondo le prime ricostruzioni, Lollobrigida era stato condannato recentemente in Appello a 10 anni di reclusione per omicidio preterintenzionale, proprio in relazione alla morte di Giuliano Palozzi.

L’episodio sembrerebbe dunque essere maturato in un contesto di vendetta personale. Le indagini sono in corso per chiarire l’esatta dinamica dei fatti.