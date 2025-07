Esplode autocisterna nel Bolognese: muore l’autista, ferite due persone

Il mezzo carico di gasolio è uscito di strada ed è esploso nei pressi di un deposito. La vittima è Marino Bocchi, 61 anni, originario di Cremona

Grave incidente questa mattina intorno alle 9 a Crespellano, nel Bolognese. Un’autocisterna carica di gasolio è uscita di strada in via Lunga, nei pressi di un deposito logistico, ed è esplosa dopo essere finita nel parcheggio della ditta Gls.

L’autista del mezzo, Marino Bocchi, 61 anni, originario di Cremona, è morto intrappolato tra le lamiere. Lavorava per una cooperativa del Cremonese. Nell’incidente è rimasta coinvolta anche un’auto con a bordo due anziani, fortunatamente feriti in modo lieve.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri, polizia locale ed elisoccorso. Le operazioni di messa in sicurezza sono ancora in corso. La strada Nuova Bazzanese è stata chiusa in entrambe le direzioni. Una densa colonna di fumo nero, visibile a chilometri di distanza, ha allarmato i residenti della zona. Secondo le prime ricostruzioni, l’autocisterna si sarebbe scontrata con l’auto prima di esplodere.