Esplosione in un negozio per bambini a Mosca: un morto e tre feriti

Lo scoppio sarebbe stato provocato da una bombola di gas usata per gonfiare palloncini. Nessun danno alla struttura

È di un morto e tre feriti il bilancio di un’esplosione avvenuta questa mattina in un grande magazzino per bambini nei pressi di piazza Lubyanka, nel centro di Mosca.

Secondo quanto riferito dai servizi di emergenza e riportato dall’agenzia Ria Novosti, la deflagrazione sarebbe stata causata da una bombola di gas utilizzata per gonfiare palloncini. "Presumibilmente una bombola per i palloncini è esplosa al terzo piano", ha dichiarato una fonte citata dall’agenzia.

L’incidente non ha provocato danni strutturali all’edificio. L’esplosione si è verificata all’interno del Grande magazzino centrale dei bambini, situato a poca distanza dal palazzo della Lubyanka, già sede del Kgb e oggi quartier generale dei servizi segreti russi Fsb.