Espulso e già tornato a spacciare: fermato dai Carabinieri con 77 dosi di cocaina

Era arrivato in Italia da tre giorni

Nascondeva 73 dosi di cocaina in un pacchetto di sigarette infilato negli slip e altre quattro nella stanza d’albergo dove soggiornava a Cattolica. Per questo un 29enne albanese è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di detenzione e spaccio di droga.

L’uomo, fermato durante un controllo in via Rimembranze mentre viaggiava su una Toyota Yaris a noleggio, è apparso subito agitato ai militari. Dagli accertamenti è emerso che era entrato in Italia appena tre giorni prima con un volo Tirana-Ancona ed era già stato espulso dal territorio nazionale in passato.

La successiva perquisizione ha permesso di sequestrare 55 grammi di cocaina già suddivisa in dosi e 180 euro in contanti, ritenuti provento di spaccio.

Processato per direttissima, il 29enne ha patteggiato due anni e otto mesi di reclusione.