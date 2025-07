Estate a Morciano: musica, libri e anni ’80 per una settimana di eventi

Dal 25 al 27 giugno tanti appuntamenti gratuiti per tutte le età, tra Centro Giovani, biblioteca e centro città

Morciano di Romagna si prepara a vivere una nuova settimana ricca di appuntamenti, all’insegna della musica, della lettura e della voglia di stare insieme. Un vero e proprio cartellone estivo che coinvolge diverse fasce d’età e tanti luoghi della città, trasformando Morciano in un piccolo palcoscenico a cielo aperto.

Mercoledì 25 giugno si parte con “Hall of Music – Suona l’estate”, evento in programma al Centro Giovani di via Mazzini 3-5. Dalle ore 18.00 alle 21.00, i giovani musicisti del territorio si alterneranno sul palco per presentare i saggi di fine corso e un concerto live, in un’atmosfera informale e conviviale. A rendere il tutto ancora più speciale, un buffet aperto ai partecipanti, per concludere la serata nel segno della socialità e della condivisione.

Venerdì 27 giugno la giornata inizia nel segno della lettura, con l’appuntamento “Storie in giardino” alla Biblioteca comunale “G. Mariotti”, a partire dalle ore 17.30. Un momento pensato per bambini e bambine, tra letture animate e racconti coinvolgenti. Ospite speciale sarà Lorenzo Tozzi, autore e musicista molto amato dal pubblico dei più piccoli, pronto a far volare la fantasia di grandi e piccini.

Sempre venerdì, dalle ore 19.00, torna l’irresistibile energia di “Morciano ‘80 Rewind”: la festa vintage che ogni settimana riporta in vita il meglio degli anni Ottanta. Questa volta la location sarà via Roma, animata dalla musica live della band Tasso 0.5, oltre a street food, mercatini e intrattenimento per tutte le età.

Tutti gli eventi sono a ingresso libero.