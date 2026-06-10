Estate, laboratori gratuiti per studenti in provincia di Rimini con il progetto Be Real

Dalla creatività alla tecnologia fino all’orientamento professionale

L'estate può essere molto più di una pausa dalla scuola. Può diventare un'occasione per scoprire nuovi interessi, sperimentare attività diverse dal solito, incontrare altri ragazzi e ragazze e mettersi alla prova in contesti creativi, pratici e coinvolgenti.

Con questo obiettivo la Provincia di Rimini, nell'ambito del progetto BE REAL – Percorsi di orientamento, benessere e autonomia, promuove un ricco programma di laboratori gratuiti rivolti agli studenti e alle studentesse delle scuole medie e superiori, realizzati dagli enti di formazione partner del progetto: Cescot Rimini, Fondazione Enaip Zavatta, Assoform Romagna, FORMart e CNA Formazione Emilia-Romagna, IAl Riccione.

Le attività sono pensate per offrire esperienze concrete di scoperta, orientamento e crescita personale attraverso il fare.

Il programma spazia tra ambiti molto diversi:

• Creatività e arti visive, con laboratori di fumetto, fotografia, illustrazione, stampa artistica e realizzazione di piccoli libri illustrati;

• Manualità e saperi artigiani, attraverso attività dedicate alla lavorazione dell'argilla, del legno e del metallo e alla manutenzione della bicicletta;

• Tecnologia e innovazione, con percorsi su intelligenza artificiale, coding e robotica per avvicinare i giovani alle competenze digitali del futuro;

• Orientamento professionale, con attività che permettono di conoscere da vicino alcuni settori lavorativi, come quello dell'acconciatura, dell'estetica e del benessere.





Tutti i laboratori sono gratuiti grazie al finanziamento della Regione Emilia-Romagna e del Fondo Sociale Europeo e saranno realizzati nei mesi di giugno e luglio presso le sedi degli enti organizzatori.

Le attività si rivolgono prevalentemente agli studenti della scuola secondaria di primo grado, con alcune proposte dedicate anche ai ragazzi del biennio delle scuole superiori.

I laboratori fanno parte di BE REAL, il progetto provinciale dedicato all'orientamento, al benessere e all'autonomia dei giovani, che mette a disposizione anche Info Point gratuiti rivolti a studenti, famiglie e insegnanti per supportare scelte scolastiche, formative e professionali.





Il catalogo completo dei laboratori e tutte le informazioni per le iscrizioni sono disponibili sul sito



