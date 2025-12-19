Altarimini

Etro, la famiglia vende a un pool di investitori tra cui Rams Global, Mathias Facchini e Gallazzi

Riassetto azionario per il brand italiano del lusso: L Catterton rimane azionista di maggioranza, mentre nuovi partner strategici entrano per supportare la crescita futura

A cura di Glauco Valentini Redazione
19 dicembre 2025 11:16
Il celebre marchio italiano del lusso Etro annuncia un importante riassetto azionario. Un pool di investitori industriali, composto da Rams Global, Mathias Facchini (Swinger International) e il banchiere Giulio Gallazzi, tramite Sri Group, ha acquisito la quota di minoranza detenuta dalla famiglia Etro, si legge in una nota ufficiale.

L’operazione, condotta in intesa con L Catterton, che rimane azionista di maggioranza, è volta a rafforzare le capacità industriali e strategiche del brand. L Catterton continuerà a supportare attivamente la strategia di crescita di lungo periodo di Etro, confermando al contempo la fiducia esterna nel posizionamento del marchio e nelle prospettive future.

Questo riassetto evidenzia l’interesse crescente degli investitori internazionali verso i brand italiani del lusso e rappresenta un passo strategico per consolidare la presenza globale di Etro.

