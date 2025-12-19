Etro, la famiglia vende a un pool di investitori tra cui Rams Global, Mathias Facchini e Gallazzi

Riassetto azionario per il brand italiano del lusso: L Catterton rimane azionista di maggioranza, mentre nuovi partner strategici entrano per supportare la crescita futura

Il celebre marchio italiano del lusso Etro annuncia un importante riassetto azionario. Un pool di investitori industriali, composto da Rams Global, Mathias Facchini (Swinger International) e il banchiere Giulio Gallazzi, tramite Sri Group, ha acquisito la quota di minoranza detenuta dalla famiglia Etro, si legge in una nota ufficiale.

L’operazione, condotta in intesa con L Catterton, che rimane azionista di maggioranza, è volta a rafforzare le capacità industriali e strategiche del brand. L Catterton continuerà a supportare attivamente la strategia di crescita di lungo periodo di Etro, confermando al contempo la fiducia esterna nel posizionamento del marchio e nelle prospettive future.

Questo riassetto evidenzia l’interesse crescente degli investitori internazionali verso i brand italiani del lusso e rappresenta un passo strategico per consolidare la presenza globale di Etro.