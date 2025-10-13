Eugenio Giani si conferma presidente della Toscana

Exit poll: al governatore uscente il 52-56% dei voti, Tomasi si ferma al 39-43%

Eugenio Giani, candidato del centrosinistra e governatore uscente della Toscana, si avvia verso la riconferma alla guida della Regione. Secondo l’exit poll del Consorzio Opinio Italia per la Rai, Giani avrebbe ottenuto tra il 52 e il 56% dei consensi, mentre lo sfidante del centrodestra Alessandro Tomasi si attesterebbe tra il 39 e il 43%.

Il risultato confermerebbe la solidità del consenso per il presidente uscente e la tenuta del centrosinistra in una delle sue roccaforti storiche. I dati ufficiali saranno disponibili solo con lo scrutinio delle schede, ma l’indicazione dei primi sondaggi all’uscita dei seggi sembra delineare una vittoria chiara per Giani.