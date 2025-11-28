Europa League, sorrisi giallorossi e rossoblù
Conference League: crollo Viola al Franchi
Le squadre italiane protagoniste nelle coppe europee regalano emozioni contrastanti tra Europa League e Conference League.
In Europa League arrivano due successi importanti. La Roma, attuale capolista in Serie A, supera il Midtjylland per 2-1 grazie alle reti di El Aynaoui ed El Shaarawy, confermando il proprio ottimo momento di forma. Nota stonata della serata l’infortunio di Konè, ora in dubbio per la sfida di domenica contro il Napoli.
Travolgente anche il Bologna, che doma il Salisburgo con un perentorio 4-1. A segno Odgaard, Dallinga, Bernardeschi e Orsolini, in una gara dominata dai rossoblù dal primo all’ultimo minuto.
Serata amara, invece, in Conference League per la Fiorentina: la Viola cade al Franchi 1-0 contro l’Aek Atene, incassando un ko pesante. A fine partita, evidente la delusione di Dzeko, che commenta così il clima sugli spalti: “Non è possibile avere i propri tifosi contro”.
Un bilancio complessivo che vede sorridere Roma e Bologna, mentre a Firenze si fa strada la preoccupazione per un inizio europeo in salita.