Evade dai domiciliari per una cena a base di sushi: 46enne arrestata nel Napoletano

Fermata a un posto di blocco dai carabinieri di Qualiano, l’accompagnatore non sapeva fosse sottoposta a detenzione domiciliare

Una cena giapponese si è trasformata in un guaio giudiziario per una donna di 46 anni residente nel Napoletano. La donna, sottoposta agli arresti domiciliari, ha deciso di uscire di casa per recarsi a cena a base di sushi insieme a un accompagnatore.

Durante il tragitto, l’auto su cui viaggiavano è stata fermata a un posto di controllo dei carabinieri di Qualiano (Napoli). I militari hanno immediatamente riconosciuto la 46enne, ricordandole che non era autorizzata a lasciare la propria abitazione.

L’uomo che era con lei, ignaro della sua condizione giudiziaria, è rimasto sorpreso dall’accaduto. La donna è stata quindi arrestata con l’accusa di evasione, vedendo così svanire la sua serata orientale ancora prima di sedersi a tavola.