Eventi e disabilità, interrogazione di Nicola Marcello in Regione

Il consigliere chiede alla Giunta regionale quali misure siano previste per garantire standard più elevati di accessibilità

Il consigliere regionale Nicola Marcello (Fratelli d’Italia) ha presentato un’interrogazione alla Giunta richiamando il manifesto “Live for All”, promosso dal Comitato per i concerti accessibili, che evidenzia le difficoltà ancora presenti nella partecipazione a concerti, spettacoli teatrali ed eventi sportivi. Tra le criticità segnalate figurano sistemi di prenotazione separati, posti riservati spesso isolati dal resto del pubblico e informazioni non sempre chiare sui servizi disponibili.

L’iniziativa sottolinea come la partecipazione alla vita culturale sia un diritto tutelato dalla Costituzione e dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità, che impone alle istituzioni di rimuovere le barriere alla piena inclusione sociale. Secondo il documento, l’accessibilità deve riguardare l’intero percorso dell’utente, dalla prenotazione alla fruizione dell’evento, includendo sicurezza, assistenza e possibilità di vivere l’esperienza insieme agli altri spettatori.

Il consigliere chiede quindi alla Giunta regionale quali verifiche siano state svolte sugli eventi finanziati o patrocinati dalla Regione e quali misure siano previste per garantire standard più elevati di accessibilità. Tra le proposte anche l’introduzione di criteri vincolanti nei bandi pubblici e un confronto strutturato con le associazioni delle persone con disabilità per definire linee guida regionali condivise.