Evolness©, un nuovo modo di vivere la propria salute

Al Garden Sporting Center nasce il Check-Up funzionale a 360°

Unire medicina, attività fisica e integrazione alimentare in un unico percorso per migliorare la qualità della vita. È questa la missione di Evolness©, il progetto presentato ufficialmente per la prima volta l'1 giugno 2023 al Rimini Wellness dal dottor Ermanno Pasini, presidente della Polisportiva Garden Srl SSD, con il supporto della Wellness Foundation.

Pasini ci ricorda come l’attività fisica non possa più essere considerata un’attività opzionale, ma un vero e proprio presidio di salute. «Allenarsi – ha sottolineato – significa non solo stare meglio nel presente, ma soprattutto prevenire le malattie e garantirsi una vita più lunga e di qualità».

Evolness© nasce da questa convinzione: offrire percorsi personalizzati che combinano programmi motori, protocolli medici e piani di integrazione, seguiti passo dopo passo da équipe di professionisti qualificati. L’iniziativa coinvolge quattro realtà di eccellenza del territorio: Poliambulatorio Esculapio, Parafarmacia Esculapio, Garden Sporting Center e Steven Sporting Club, creando una rete integrata capace di accompagnare le persone in un percorso completo, accessibile e modulabile sulle diverse esigenze.

La novità più recente è l’Evolness® Check-Up, disponibile in esclusiva al Garden Sporting Center: una valutazione funzionale che permette di conoscere a fondo il proprio stato fisico prima di iniziare (o ricalibrare) un percorso di allenamento e che comprende valutazione posturale, test di mobilità e flessibilità, misurazione della forza, analisi dell’equilibrio e test di funzionalità cardiovascolare.

Tutti i test vengono eseguiti in un ambiente riservato, con l’assistenza di istruttori specializzati e strumentazioni dedicate. Non si tratta quindi di una semplice scheda di valutazione, ma di un vero screening a 360° che restituisce una fotografia precisa della condizione attuale di ciascun partecipante.

«Allenarsi senza conoscere il proprio punto di partenza – spiegano dal Garden – è come cercare di migliorare alla cieca. Con questo check-up ogni persona ottiene indicazioni mirate, evita esercizi inadatti e può raggiungere risultati migliori in meno tempo».

Il servizio è proposto al prezzo lancio di 19 euro (anziché 39) ed è incluso gratuitamente per gli abbonati con almeno quattro mesi di frequenza attiva.

Con Evolness© si vuole promuovere quindi un nuovo approccio: non limitarsi a “fare palestra”, ma imparare a prendersi cura di sé in maniera consapevole e strutturata. In questo senso, la medicina diventa soprattutto prevenzione, l’attività fisica un pilastro imprescindibile, l’integrazione alimentare un supporto concreto al percorso di benessere.

Il progetto si inserisce nella tradizione del territorio riminese, che da decenni rappresenta un punto di riferimento internazionale per il wellness, e propone una visione che guarda al futuro: un modello in cui discipline diverse dialogano in sinergia per raggiungere un obiettivo comune, ovvero il miglioramento della qualità della vita delle persone.





