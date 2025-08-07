Ex campione di kickboxing arrestato per furto a Riccione

Giuseppe De Domenico sorpreso con alcolici e contanti rubati da un ristorante. Rimesso in libertà con obbligo di firma, è sotto indagine per altri episodi simili

Giuseppe De Domenico, 34 anni, ex campione europeo di kickboxing e già atleta del Fight Club di Riccione, è stato arrestato in flagranza di reato dopo un furto al ristorante Mosca Bianca, nella zona Marano. Trovato in possesso di alcolici e denaro rubato, è stato bloccato dai carabinieri subito dopo l’attivazione dell’allarme. L’arresto è stato convalidato, ma è tornato in libertà con obbligo di firma. De Domenico ha precedenti per furti e reati contro il patrimonio; sono in corso accertamenti su altri episodi simili segnalati da albergatori della zona. In passato era stato premiato per i suoi risultati internazionali nella Thai Boxe e nel K1.