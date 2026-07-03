Ex colonia Enel, Comitato Rimini Sud: “Bene la riqualificazione, ma servono qualità e partecipazione”

Apprezzamento per il recupero dell’area sul lungomare, ma perplessità su uso delle risorse, manutenzione del verde e richiesta di parcheggi e confronto con i cittadini sul progetto definitivo

Il Comitato Rimini Sud interviene sul progetto di riqualificazione dell'area dell'ex colonia Enel, esprimendo apprezzamento per il recupero di uno spazio da anni in stato di degrado, ma avanzando anche alcune osservazioni sul progetto definitivo. Tra i temi evidenziati figurano la qualità degli interventi, il corretto utilizzo delle risorse pubbliche, la necessità di nuovi parcheggi e un maggiore coinvolgimento della cittadinanza nelle scelte urbanistiche.

La nota del comitato

Il Comitato Rimini Sud accoglie con favore il percorso di riqualificazione dell’area dell’ex colonia Enel, un intervento atteso da anni che ha consentito di eliminare un edificio ormai in stato di degrado, restituendo alla città uno spazio strategico sul lungomare e creando le condizioni per la sua definitiva valorizzazione.

La rigenerazione urbana è un obiettivo che abbiamo sempre sostenuto. Restituire alla collettività aree degradate rappresenta un’opportunità importante per migliorare la qualità della vita dei residenti e rendere più attrattivo il nostro lungomare. Proprio perché condividiamo questo percorso, riteniamo doveroso formulare alcune osservazioni e proposte affinché l’intervento finale rappresenti davvero un valore aggiunto per Rimini Sud.

La prima riguarda il piccolo parco provvisorio realizzato dopo la demolizione. A distanza di poco tempo dalla sua realizzazione, il prato appare già completamente deteriorato e bruciato, offrendo un’immagine ben lontana da quella che cittadini e turisti si aspettano da uno degli spazi più rappresentativi del nuovo lungomare.

Questo episodio dimostra come anche gli interventi temporanei debbano essere progettati ed eseguiti con maggiore attenzione, privilegiando qualità e durata rispetto a soluzioni destinate a deteriorarsi nel giro di poche settimane.

Ma la riflessione principale riguarda l’utilizzo delle risorse pubbliche.

Per l’esproprio, la demolizione e la sistemazione dell’area sono stati investiti circa 4 milioni di euro, ai quali si aggiungeranno altri 2,5 milioni di euro per la realizzazione della futura piazza sul mare. Complessivamente si tratta di un investimento di circa 6,5 milioni di euro, una cifra importante che impone scelte ponderate e lungimiranti.

I cittadini hanno il diritto di pretendere che ogni euro venga investito nel modo migliore. Le risorse pubbliche non dovrebbero essere impiegate in opere provvisorie o estemporanee che, oltre ad avere un costo di realizzazione, richiedono anche manutenzione e rischiano di deteriorarsi in tempi brevissimi. Ogni investimento dovrebbe produrre benefici concreti, duraturi e realmente utili alla collettività.

Per questo motivo riteniamo che la riqualificazione definitiva dell’area dell’ex colonia Enel debba rappresentare un’occasione per risolvere anche una delle principali criticità del lungomare di Rimini Sud: la cronica carenza di parcheggi.

Riteniamo che il progetto definitivo debba prevedere anche la realizzazione di una ventina di parcheggi a raso. Si tratta di un numero contenuto, perfettamente compatibile con il nuovo parco e con la piazza, ma sufficiente a dare una risposta concreta a una delle maggiori criticità della zona: la mancanza di posti auto per residenti, attività economiche e turisti.

Un intervento di questo tipo consentirebbe di coniugare la riqualificazione ambientale con la funzionalità dell’area, rendendo il progetto ancora più utile per l’intera comunità.

Vi è poi un ultimo aspetto che riteniamo fondamentale: il coinvolgimento della cittadinanza.

Le trasformazioni urbanistiche di questa portata non possono essere il risultato di decisioni calate dall’alto. Devono nascere da un confronto reale con chi il territorio lo vive ogni giorno: residenti, comitati, associazioni, operatori economici e categorie interessate.

Le dichiarazioni pubblicate in questi giorni dalla stampa dimostrano che, anche all’interno della stessa maggioranza e tra persone che hanno sostenuto l’attuale amministrazione, emergono perplessità e richieste di chiarimento sulle scelte progettuali. Questo conferma quanto sia importante costruire un percorso partecipativo, affinché le decisioni siano realmente condivise e rispondano alle esigenze del territorio.

Il Comitato Rimini Sud auspica pertanto che, prima della realizzazione del progetto definitivo, l’Amministrazione comunale promuova un confronto pubblico con cittadini e realtà associative, illustrando il progetto e raccogliendo osservazioni e proposte.

Solo attraverso una progettazione condivisa, una gestione attenta delle risorse pubbliche e interventi realmente funzionali sarà possibile trasformare l’area dell’ex colonia Enel in un luogo capace di valorizzare il lungomare, migliorare i servizi e rispondere concretamente alle esigenze di Rimini Sud.

Comitato Rimini Sud