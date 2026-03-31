Export romagnolo in India: volano le vendite (+108%), ora si punta su tecnologia e agroalimentare

Dalle macchine agricole al vino: ecco il piano della Camera di Commercio per consolidare la partnership con l'India

Si rafforzano i rapporti tra Romagna e India. Oggi, nella sede della Camera di commercio, il presidente Carlo Battistini ha incontrato il Console generale indiano a Milano, Lavanya Kumar, per consolidare le relazioni economiche.

Al centro del confronto, le opportunità offerte da un mercato in forte crescita, con particolare interesse per tecnologia, macchinari agricoli, automotive e logistica. Spazio anche all’agroalimentare locale, con attenzione a vino e pasta.

Tra i temi chiave, la necessità di garantire servizi post-vendita direttamente in India per sostenere le imprese romagnole.

Nel 2025 l’export verso l’India ha raggiunto 49,6 milioni di euro, con una crescita del 108% rispetto al 2020. Macchinari e prodotti agricoli guidano le esportazioni.

“Ci sono le condizioni per una partnership stabile e duratura”, ha sottolineato Battistini.