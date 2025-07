Faccette Dentali:il sorriso che cambia la vita anche in vacanza. Intervista al Dott. Chicone

Il Dottore Chicone è fondatore de "Il Mondo del Sorriso" ed ideatore del concetto di Longevity Smile

Un nuovo sorriso può cambiare la tua vita



Nel mondo moderno, il sorriso è molto più di una questione estetica: è un elemento fondamentale di comunicazione, sicurezza e benessere. È ciò che presentiamo al mondo in ogni occasione – sul lavoro, in amore, nella vita quotidiana. Ma un sorriso armonico e sano non nasce per caso: spesso è il frutto di scelte consapevoli e di trattamenti mirati.



Tra questi, le faccette dentali rappresentano una delle soluzioni più efficaci, rapide e minimamente invasive per rivoluzionare completamente l’aspetto e la funzionalità del sorriso.





Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Intervista al Dott. Chicone

Le faccette sono sottilissime lamine in ceramica o composito, applicate sulla superficie esterna dei denti anteriori. In pochi millimetri si nasconde un potere enorme: correggere difetti di colore, forma, proporzione o posizione, donando immediatamente bellezza e naturalezza al sorriso.Non richiedono interventi chirurgici né preparazioni invasive: in molti casi si possono applicare senza limare i denti, grazie a tecnologie digitali e materiali evoluti.Le faccette sono consigliate a chi:• Ha denti macchiati, pigmentati o ingialliti• Presenta scheggiature, disallineamenti leggeri o usura• Vuole correggere proporzioni irregolari dei denti• Desidera un miglioramento estetico personalizzato senza compromettere la salute dentaleAnche chi ha denti perfettamente sani può scegliere di valorizzare il proprio sorriso, in modo coerente con il viso, la personalità e la propria espressività. Perché il sorriso è una forma di identità.Sì, ed è uno dei grandi vantaggi offerti dalle nostre cliniche.Grazie al protocollo MDS Smile Direct, in collaborazione con il nostro laboratorio odontotecnico interno, possiamo realizzare faccette dentali in un’unica seduta operativa.Un vantaggio enorme per:• Chi ha poco tempo• Chi arriva da fuori regione• Chi è in vacanza a Riccione, San Marino, Senigallia o Cesena👉 Prenoti la visita, progettiamo il sorriso e lo realizziamo in giornata.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Intervista al Dott. Chicone

Durante l’estate, moltissimi pazienti ci raggiungono nelle nostre sedi, in particolare quella di Riccione, a due passi da Viale Ceccarini. Lì, tra un aperitivo e una passeggiata sul mare, puoi regalarti un nuovo sorriso in sole 24 ore, senza stress né dolore.L’estate è il momento migliore per cambiare: hai tempo, energia positiva e voglia di migliorarti. Perché non approfittarne?Le faccette in ceramica possono durare anche 20 anni, mantenendo forma, colore e funzionalità.Le faccette in composito durano meno ma sono facilmente ritoccabili.Con il programma MDS Care garantiamo:• Controlli regolari• Manutenzione periodica• Garanzia di durataCon uno stile di vita sano e una buona igiene, il tuo nuovo sorriso resterà impeccabile nel tempo.





Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Intervista al Dott. Chicone

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Intervista al Dott. Chicone

Il prezzo dipende da diversi fattori:✅ Numero di faccette✅ Materiale scelto✅ Personalizzazione estetica✅ Eventuali trattamenti complementariMa il vero valore sta nel risultato:✨ Un sorriso che cambia il modo in cui ti vedi✨ Una nuova sicurezza nel parlare, ridere, comunicare✨ Un investimento che migliora la qualità della vitaAbbiamo soluzioni personalizzate, anche con finanziamenti agevolati e trasparenza totale fin dal primo incontro.



Perché scegliere Il Mondo del Sorriso?



Siamo più di una clinica: siamo un ecosistema.

Ogni trattamento è progettato con una visione a 360°:

• Estetica e armonia oro-facciale

• Funzionalità masticatoria

• Benessere psicologico ed emotivo

• Longevità e prevenzione



Con il concetto di Longevity Smile, ci prendiamo cura del tuo sorriso… per oggi e per domani.





Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Intervista al Dott. Chicone

L’estate è un momento di apertura e leggerezza. È il tempo in cui più che mai sentiamo il bisogno di risplendere.E se bastasse un solo giorno per rivoluzionare il tuo sorriso?Con Il Mondo del Sorriso, puoi farlo in modo:• Sicuro• Rapido• Personalizzato• Indolore📍 A pochi passi dal mare, ma con una visione molto più ampia: quella del tuo benessere a lungo termine.

Il tuo browser non supporta l'elemento audio. Intervista al Dott. Chicone

📍 Sedi: San Marino – Senigallia – Riccione – Cesena📞 Numero verde: 800 22 22 88📳 WhatsApp diretto: 331 819 8805Non lasciare il tuo sorriso in vacanza… portalo con te, rinnovato.

Dott. Chicone





PUBLIREDAZIONALE