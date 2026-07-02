Fallimento Rimini Calcio: la curatela punta a recuperare 2 milioni
Azione revocatoria contro la Responsible spa di Petracca: al centro un contratto di sponsorizzazione mai pagato e un accordo sospetto siglato pochi mesi prima del crac
Nuovo capitolo nella vicenda giudiziaria legata al fallimento del Rimini Football Club. Come riporta il Resto del Carlino, il curatore della liquidazione giudiziale, Fabio Fraternali, ha avviato un'azione revocatoria nei confronti della Responsible spa, riconducibile a Stefano Petracca, con l'obiettivo di recuperare circa 2 milioni di euro a beneficio della massa dei creditori.
Al centro della contestazione c'è un contratto di sponsorizzazione dal valore di 2 milioni di euro, mai effettivamente saldato dalla società. Pochi mesi prima della dichiarazione di fallimento, quell'accordo sarebbe stato superato da una nuova intesa, che ne avrebbe ridotto l'importo a 800 mila euro.
Secondo la curatela, quella rinegoziazione rappresenterebbe una rinuncia ingiustificata a un credito consistente, un'operazione che avrebbe finito per danneggiare i creditori del club, privandoli di risorse che sarebbero potute rientrare nell'attivo fallimentare.
La parola passa ora al tribunale di Rimini, chiamato a stabilire se l'accordo da 800 mila euro debba essere annullato e se la Responsible spa sia tenuta a versare l'importo originario dei 2 milioni previsti dal primo contratto.