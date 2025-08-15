Falsa offerta di bus gratis a San Marino: scatta l’allerta truffa

Una pagina Facebook imita l’Azienda dei Servizi e promette sei mesi di corse gratuite: è un raggiro per rubare dati personali

A San Marino è in circolazione su Facebook una falsa pagina dell’Aass (Azienda Autonoma di Stato per i Servizi Pubblici) che pubblicizza un concorso per il 45º anniversario, con in palio biglietti illimitati per sei mesi di trasporto pubblico. Il post, corredato da toni entusiastici e un link a un questionario con tre domande, è in realtà una truffa ideata per carpire dati sensibili e potenzialmente sottrarre denaro o identità agli utenti. La Guardia di Rocca invita i cittadini a non aprire il link e a non fornire informazioni, ricordando che schemi simili sono già stati segnalati nei mesi scorsi in Emilia-Romagna e nelle Marche.