Fdi invita Schlein ad Atreju: la leader dem accetta, ma chiede un confronto diretto con Meloni

Tensioni post-Regionali sulla riforma elettorale e sul premierato. In manovra caccia a un miliardo: aumenta l’Irap sulle banche, mentre Bruxelles critica il trasferimento allo Stato dell’oro di Bankitalia

Fratelli d’Italia ha invitato la segretaria del Partito democratico Elly Schlein alla festa di Atreju, in programma a metà dicembre a Roma. La notizia, resa nota dai dem, è accompagnata dalla risposta della leader Pd: disponibilità a partecipare, ma solo nel caso di un confronto diretto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Il clima politico resta teso dopo le elezioni regionali, con uno scontro sempre più acceso sulla riforma della legge elettorale. Meloni appare intenzionata a rilanciare il progetto di premierato, mentre il Pd ha annunciato una “opposizione dura” alle proposte della maggioranza.

Prima, però, si affaccia un nuovo tema: il referendum sulla giustizia, che – secondo quanto anticipato dal ministro Carlo Nordio – potrebbe tenersi a metà marzo.

Sul fronte economico, a Palazzo Chigi si è svolto un vertice sulla manovra. Il governo è alla ricerca di un miliardo aggiuntivo, da reperire anche attraverso l’aumento dell’Irap sulle banche dal 2% al 2,5%. Nel frattempo sono stati dichiarati inammissibili 105 emendamenti, mentre è passato quello che trasferisce allo Stato l’oro di Bankitalia. Una decisione che ha suscitato l’avvertimento della Banca centrale europea: “Non siamo stati consultati”.

Stop infine all’incremento da 5 miliardi l’anno, previsto per il triennio 2026-2028, del fondo per la riduzione della pressione fiscale, che avrebbe dovuto essere finanziato tramite la cessione di quote del Mes.