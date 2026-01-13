Federica Torzullo scomparsa, si indaga per omicidio

Sequestrati telefono e auto del marito: la sua versione non convince gli inquirenti

Federica Torzullo risulta ufficialmente scomparsa, ma la procura di Civitavecchia ha aperto un fascicolo per omicidio. I carabinieri escludono l’ipotesi dell’allontanamento volontario e giudicano incongruente il racconto del marito Claudio G., da cui la donna si stava separando. Dopo la denuncia presentata dall’uomo il 9 gennaio, sono stati sequestrati la sua auto e i telefoni cellulari. Le ricerche si sono concentrate sul lago di Bracciano e sul luogo di lavoro del marito, titolare di una ditta di movimento terra. Il telefono di Federica è spento da giorni e non emergono elementi che facciano pensare a una fuga volontaria. Familiari e amici sono in apprensione; l’Associazione Penelope ha diffuso un appello per il suo ritrovamento.