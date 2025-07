Fedez accende lo Space Riccione: il rapper milanese torna live il 25 luglio

Una programmazione ibrida che unisce concerti rap e grandi eventi di musica elettronica

L’estate dei grandi concerti continua allo Space Riccione, dove venerdì 25 luglio si esibirà dal vivo Fedez. Grande attesa per l’artista milanese che in Riviera torna pienamente nella veste di grande artista e rapper. Prevista una calorosa accoglienza di un pubblico che già con Tony Effe lo scorso venerdì ha fatto registrare presenze da record. Dopo le prime esperienze dell’estate 2024, quest’anno lo Space ospiterà il Versus Festival, kermesse che dal 1 agosto vedrà protagonisti artisti del calibro di Irama, Anna Pepe, Gue, Luchè, Teenage Dream, Lazza, e che avrà uno splendido viatico proprio venerdì prossimo con Fedez. “La strategia di alternare eventi di musica live con grandi happening di musica elettronica sembra essere la soluzione giusta per mantenere una programmazione di alto livello e nello stesso tempo accontentare una fetta di pubblico sempre maggiore che, a differenza di qualche tempo fa, ascolta la musica dal vivo con la stessa passione con cui partecipa a un dj set di una Guest internazionale” affermano i responsabili dello Space Riccione.