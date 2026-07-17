Femminicidio a Mulazzano, Bonifazi fa scena muta davanti al gip dopo la confessione al 112

L'ex marito si chiude nel silenzio

Si è avvalso della facoltà di non rispondere Mario Bonifazi, 71 anni, fermato con l'accusa di aver ucciso l'ex moglie Tania Sperindio, 63 anni, nella villetta di via Agello a Mulazzano di Coriano.

Secondo le prime ricostruzioni dei carabinieri, i due si erano incontrati per un sopralluogo legato alla vendita dell'abitazione. Rimasti soli dopo l'uscita del geometra, l'uomo avrebbe colpito la donna alla testa con un oggetto contundente, probabilmente un martello.

È stato lo stesso Bonifazi a chiamare il 112, confessando il delitto e attendendo i militari accanto al corpo della vittima. Il 71enne è stato trasferito nel carcere dei Casetti, mentre la Procura prosegue le indagini per chiarire il movente, che potrebbe essere legato a contrasti sulla vendita dell'immobile.

L'abitazione è stata sequestrata insieme ad alcuni oggetti ritenuti utili alle indagini. Nelle prossime ore sarà disposta l'autopsia sul corpo della vittima.