Femminicidio e cultura giuridica: il Sottosegretario Delmastro al Tribunale di Rimini

Grande partecipazione all’evento promosso da Aiga nell’Aula Falcone Borsellino; al centro del dibattito la tutela delle vittime e la prevenzione

Grande partecipazione all’evento “Il nuovo reato di femminicidio tra tutela, simbolismo e cultura giuridica”, svoltosi nell’Aula Falcone Borsellino del Tribunale di Rimini. L’iniziativa si è confermata un momento di confronto di alto profilo giuridico, istituzionale e culturale su un tema di forte attualità e rilevanza sociale.

Soddisfazione è stata espressa dall’Aiga – Sezione di Rimini per l’ampia adesione, segno della crescente attenzione della comunità forense, delle istituzioni e della società civile verso le tematiche della violenza di genere e della tutela dei diritti fondamentali.

Particolarmente apprezzato il contributo dei relatori, che hanno saputo unire rigore scientifico e sensibilità sociale. Un ringraziamento speciale è stato rivolto all’Onorevole Andrea Delmastro Delle Vedove, Sottosegretario di Stato al Ministero della Giustizia, per la presenza e il qualificato apporto istituzionale al dibattito, seguito per l’intera durata dei lavori.

L’Aiga di Rimini ha inoltre ringraziato le autorità giudiziarie, istituzionali, accademiche e forensi intervenute, l’Ordine degli Avvocati di Rimini, la Camera Penale di Rimini Verniero Acreman, AIGA Nazionale e la Fondazione Aiga Tommaso Bucciarelli Ets per il sostegno all’iniziativa.

L’elevata affluenza e la qualità del confronto hanno confermato l’importanza di promuovere momenti di dialogo su temi complessi, fondamentali per una cultura giuridica sempre più consapevole e orientata alla prevenzione.