Femminicidio Francesca Deidda: ergastolo per il marito Igor Sollai

Confermate le aggravanti di crudeltà, premeditazione e minorata difesa

È stato condannato all'ergastolo Igor Sollai, il 43enne accusato dell’omicidio volontario aggravato della moglie, Francesca Deidda. La Corte d’Assise di Cagliari ha disposto anche un anno di isolamento diurno. La sentenza è arrivata dopo circa tre ore e mezza di camera di consiglio. I giudici hanno accolto quasi integralmente la tesi accusatoria sostenuta dal pubblico ministero Marco Cocco, riconoscendo le aggravanti della premeditazione, della crudeltà e della minorata difesa. Non è stata invece riconosciuta l’aggravante dei futili motivi.

Sollai, in carcere da oltre un anno, aveva confessato il delitto: il 10 maggio 2023 aveva fatto sparire la moglie Francesca, 42 anni, a San Sperate, in provincia di Cagliari. Il corpo della donna fu ritrovato oltre due mesi dopo, il 18 luglio, nascosto in un borsone abbandonato nelle campagne tra Sinnai e San Vito.

Impassibile alla lettura della sentenza, Sollai è stato subito riaccompagnato nel carcere di Uta. In aula, accanto ai suoi legali, erano presenti anche i genitori dell’uomo e alcune colleghe della vittima, profondamente provate.

Oltre alla pena detentiva, l’uomo è stato condannato al pagamento di una provvisionale immediatamente esecutiva di 100mila euro al fratello di Francesca, Andrea Sollai. Le altre richieste di risarcimento avanzate dalle parti civili, per un totale di 1,4 milioni di euro, saranno esaminate in sede civile. La Corte ha inoltre disposto la riconsegna dell’abitazione della coppia agli aventi diritto e ha condannato Sollai al pagamento delle spese processuali.