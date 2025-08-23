Femminicidio nel Salernitano: 47enne trovata senza vita in casa

Si cerca il compagno della vittima, un 36enne irreperibile: indagini in corso dei carabinieri

Tragedia questa mattina a Montecorvino Rovella, in località Votraci, dove una donna di 47 anni, T.S., è stata trovata morta all’interno della sua abitazione. Secondo una prima ricostruzione, sarebbe stata strangolata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che stanno indagando per chiarire la dinamica dell’accaduto e hanno avviato le ricerche del compagno della donna, un 36enne di cui si sono perse le tracce. Presenti anche il magistrato di turno e il sindaco Martino D’Onofrio. La comunità picentina è sotto choc per l’accaduto.