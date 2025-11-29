Femminicidio-suicidio in Umbria: trovati due corpi nell’abitazione della donna

L’uomo, un ex ufficiale in pensione, aveva annunciato a un conoscente l’intenzione di “commettere una follia”. Inutili i soccorsi

Un femminicidio-suicidio ha scosso la comunità di Pò Bandino, frazione di Città della Pieve (Perugia), dove i corpi di un uomo e una donna, entrambi intorno ai 60 anni, sono stati rinvenuti nell’abitazione di lei.

I due erano conviventi e avevano alle spalle precedenti matrimoni.

Secondo una prima ricostruzione, l’uomo — un ufficiale delle forze armate ora in pensione — avrebbe usato una pistola per uccidere la compagna, togliendosi poi la vita. Prima del gesto, aveva contattato una persona residente fuori regione, alla quale avrebbe riferito di essere sul punto di compiere “una follia”. È stato proprio quel conoscente, allarmato, a chiamare i carabinieri.

I militari si sono immediatamente recati sul posto. A aprire la porta è stato il figlio della donna, che non si trovava in casa al momento della tragedia. Una volta entrati, i carabinieri hanno scoperto i due corpi senza vita.

Le indagini sono in corso per chiarire ogni dettaglio dell’accaduto.