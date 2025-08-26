Fermato il presunto aggressore del professore a Bassano

Un trentenne bloccato dai carabinieri alla stazione ferroviaria: sarebbe l’autore dell’accoltellamento al docente del liceo Brocchi

È stato fermato dai carabinieri un giovane di 30 anni ritenuto il presunto responsabile dell’accoltellamento del professore del liceo Brocchi, aggredito ieri mattina in città dopo aver rifiutato di concedere una sigaretta.

Il sospettato è stato individuato alla stazione ferroviaria di Bassano, probabilmente mentre tentava di salire a bordo di un treno per allontanarsi e sfuggire alla cattura. L’uomo è stato subito bloccato e condotto in caserma per gli accertamenti.

L’identificazione è avvenuta grazie alle immagini registrate dal sistema di videosorveglianza, che hanno permesso agli investigatori di risalire rapidamente ai suoi movimenti e di intercettarlo.

Le condizioni del docente, ricoverato dopo l’aggressione, restano sotto stretta osservazione da parte dei medici.