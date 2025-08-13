Ferragosto 2025 a Cattolica: quattro giorni di musica, spettacoli e fuochi d’artificio
Dal 14 al 17 agosto, piazze, spiagge e spazi culturali si animano con concerti, DJ set, arte e tradizioni per residenti e turisti
Cattolica si prepara a vivere un Ferragosto da ricordare, con un programma di eventi che dal 14 al 17 agosto animerà piazze, spiagge e luoghi della cultura.
La città offrirà un mix perfetto di intrattenimento, tradizione e suggestioni estive, pensato per coinvolgere residenti e turisti in una grande festa collettiva.
Ad aprire le celebrazioni, giovedì 14 agosto, sarà la musica coinvolgente del DJ set di Lorenzo Eclettico, che dalle ore 22.00 trasformerà Piazza Primo Maggio in una pista da ballo a cielo aperto.
Il cuore della festa batterà forte venerdì 15 agosto, sempre in Piazza Primo Maggio a partire dalle 21.30, con il concerto Swing “Ammore” della Dino Gnassi Corporation, un’esplosione di ritmo e allegria che riporterà in scena l’atmosfera elegante e frizzante delle grandi orchestre. La stessa giornata regalerà due momenti imperdibili: al mattino alle 11.00, lo spettacolo sulle onde Blu dei “Babbi Natale in SUP” ai Bagni 84, mentre in serata alle ore 22.30 il cielo sopra Cattolica si accenderà di oro con il tradizionale spettacolo pirotecnico, lanciati dalla spiaggia libera fronte Piazza Primo Maggio, in contemporanea con quelli di Gabicce Mare che partiranno dal porto di Cattolica.
Sabato 16 agosto sarà il momento dell’inaugurazione della rinnovata Piazzetta della Gina, che verrà festeggiata con le sonorità raffinate del Trio Bossa & Co., per una serata all’insegna della musica dal vivo e della valorizzazione degli spazi urbani.
Il Ferragosto cattolichino sarà anche un’occasione per immergersi nell’arte: per tutta la durata delle celebrazioni, la Galleria Santa Croce ospiterà la mostra “Profondo Nero” di Cemak, con aperture serali straordinarie per permettere a tutti di scoprire le opere anche nelle ore più suggestive.
Dichiarazione dell’Assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci «Il Ferragosto a Cattolica è un momento che racchiude la nostra essenza: la voglia di stare insieme, l’amore per il mare e la capacità di offrire eventi di qualità. Abbiamo costruito un programma che unisce tradizione e novità, pensato per valorizzare i nostri luoghi più belli e coinvolgere pubblici diversi. Siamo certi che queste giornate lasceranno a tutti un ricordo speciale dell’estate 2025 nella nostra città.»