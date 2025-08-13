Ferragosto 2025 a Cattolica: quattro giorni di musica, spettacoli e fuochi d’artificio

Dal 14 al 17 agosto, piazze, spiagge e spazi culturali si animano con concerti, DJ set, arte e tradizioni per residenti e turisti

A cura di Redazione 13 agosto 2025 11:38

Condividi