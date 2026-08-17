Ferragosto a Cattolica e la città fa il pieno tra musica e fuochi

Piazza Primo Maggio gremita per due giorni di eventi, dal dj set alla disco dance fino allo spettacolo pirotecnico sul mare

Piazza Primo Maggio piena, la musica che accompagna la serata e, alle 23, il cielo sopra il mare illuminato dai fuochi d’artificio. Cattolica ha vissuto così il Ferragosto, con due giorni di eventi che hanno richiamato cittadini e turisti nel cuore della città. Un fine settimana di festa accompagnato dal presidio della Polizia locale, dei carabinieri della Tenenza di Cattolica e, per i controlli sulla viabilità, della Polizia stradale.

"È stato un Ferragosto entusiasmante, una grande festa di comunità sia per i cattolichini che per i tanti ospiti", commentano la sindaca Franca Foronchi e l’assessora al Turismo Elisabetta Bartolucci. "Vedere le nostre piazze piene, cittadini e turisti insieme, famiglie, giovani e visitatori vivere la città in ogni suo spazio è la fotografia più bella di questa festa".

Il programma è partito venerdì alle 21.30 con il dj set di Lorenzo Eclettico, che ha animato Piazza Primo Maggio con una selezione musicale pensata per accompagnare il pubblico fino a tarda sera. La piazza si è trasformata in una pista da ballo all’aperto, con residenti e visitatori riuniti per il primo appuntamento del fine settimana. Sabato, sempre alle 21.30, è arrivato invece "Remember Disco Dance", spettacolo dedicato ai grandi successi della disco music. Sul palco si sono alternati il dj Andrea Falcetelli, la showgirl Monika Kiss e i ballerini professionisti impegnati nelle coreografie curate da Ezzy Moore. Musica e balli hanno riempito nuovamente la piazza, preparando il pubblico al momento più atteso della serata. Alle 23 è arrivato il tradizionale spettacolo pirotecnico di Ferragosto. I fuochi sono partiti dalla spiaggia libera davanti a Piazza Primo Maggio, accendendo il cielo sopra il mare mentre la piazza e il lungomare erano affollati di persone.

"Abbiamo voluto proporre un programma, con eventi a ingresso libero, capace di unire musica, spettacolo, divertimento e una tradizione molto amata come quella dei fuochi sul mare", spiegano Foronchi e Bartolucci. Il fine settimana si è svolto con la presenza delle forze dell’ordine e con controlli rafforzati sul territorio, per accompagnare le serate di maggiore afflusso. Per Cattolica sono stati due giorni di festa nel cuore dell’estate, con Piazza Primo Maggio diventata il punto di ritrovo per il Ferragosto della Regina. Poi, alle 23, per qualche minuto, l’attenzione di tutti si è spostata dalla piazza al mare.