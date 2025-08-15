Ferragosto a Cattolica, gli auguri della sindaca tra festa e ringraziamenti

Un pensiero anche a chi non può festeggiare: “A loro mando un abbraccio forte”

La sindaca di Cattolica Franca Foronchi, nel giorno clou dell’estate, augura a cittadini e turisti un Ferragosto all’insegna della serenità, della leggerezza e del divertimento, ringraziando chi ha scelto la città per le proprie vacanze e chi, in questi giorni di festa, lavora per la sicurezza e il benessere di tutti.





Di seguito il messaggio di auguri di Ferragosto della Sindaca di Cattolica Franca Foronchi:

Cari concittadini e cari ospiti,

siamo arrivati al giorno clou dell’estate. Voglio augurarvi di vivere questa giornata in serenità, leggerezza e divertimento, godendovi il nostro bellissimo mare, la nostra spiaggia e tutta la nostra città.

Grazie a chi ha scelto la nostra località per le proprie vacanze, a voi un benvenuto di cuore. Siamo felici di accogliervi con lo spirito di ospitalità che ci contraddistingue, vogliamo che torniate a casa con dei bei ricordi della nostra città.

Ai cattolichini, alle forze dell’ordine, ai sanitari, alle associazioni, alle categorie economiche, ai volontari e alle tantissime persone che saranno impegnate sul posto di lavoro in questi gironi di festa rivolgo il mio più sentito ringraziamento.

Un pensiero anche a chi in questa giornata di festa non si trova nello spirito giusto per festeggiare, a loro mando un abbraccio forte.

Che sia un Ferragosto di spensieratezza e di leggerezza da trascorrere con le persone care. Divertitevi in serenità, rispettando le regole che garantiscono la civile convivenza e tutelano la salute di tutti.

Vi invito a vivere anche la grande festa di Ferragosto di questa sera. Alle 21.30 in Piazza Primo Maggio con il concerto Swingammore della Dino Gnassi Corporation e poi, alle 22.30, tutti con gli occhi al cielo per lasciarci stupire dai nostri fantastici fuochi d’artificio, quest’anno ancora più ricchi. Oltre al Porto, saranno lanciati in cielo anche dalla spiaggia libera davanti a piazza Primo Maggio.