Ferragosto all’insegna dell’inclusione con “Spiaggia Libera Tutti”: tutti insieme a tavola sulla sabbia

Dopo il pranzo, la festa è proseguita con musica e intrattenimento

Ferragosto all’insegna dell’inclusione, della solidarietà e della condivisione con “Spiaggia Libera Tutti”, il progetto dedicato all’accessibilità e all’abbattimento delle barriere sulla spiaggia. Per celebrare la giornata di festa è stato organizzato il “Pranzo tutti insieme”, un momento conviviale che ha riunito decine di persone attorno a una grande tavolata allestita all’ombra, direttamente sulla sabbia. Al pranzo hanno partecipato gli ospiti che in questi giorni frequentano la struttura, completamente accessibile e gratuita, insieme ad altri visitatori e accompagnatori che hanno scoperto il progetto nel corso della stagione estiva. A supportare l’organizzazione della giornata un gruppo di volontari, impegnati nella gestione dell’iniziativa e nell’accoglienza dei partecipanti. Non è mancato il saluto del sindaco, Jamil Sadegholvaad.

Dopo il pranzo, la festa è proseguita con musica e intrattenimento: chitarra, giochi e attività di animazione hanno accompagnato il pomeriggio, mantenendo vivo lo spirito di condivisione e allegria.