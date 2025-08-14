Ferragosto in Romagna: la magia dei fuochi d’artificio illumina la Riviera

Dalle spiagge ai borghi, show piromusicali firmati Fonti Pirotecnica tra Riccione, Cattolica e Mondaino

Dalle spiagge ai borghi dell’entroterra, la Riviera Romagnola è pronta ad accendersi per un lungo week end di Ferragosto all’insegna del divertimento e della magia dei fuochi d’artificio, coreografati e messi in scena fimrati Fonti Pirotecnica.

Alla regia degli eventi Ivan Fonti

Tanti gli show pirotecnici in programma. Si comincia la sera del 14 Agosto con due spettacoli a Riccione (uno fronte Hotel Lungomare e uno sulla spiaggia di Piazzale Roma), a Misano Adriatico con il Mega evento sulla spiaggia libera di Via Litoranea Nord, il tradizionale spettacolo piromusicale che illuminerà il cielo sui Moli di Bellaria Igea-Marina, infine luci e colori sulla spiaggia di Gatteo Mare alla foce del Rubicone.

Il 15 Agosto andranno poi in scena due grandi spettacoli, quello sulla spiaggia di Piazzale Primo Maggio nel centro di Cattolica e quello di Falconara Marittima, senza dimenticare l’entroterra con il Ferragosto di Perticara, si continua con lo spettacolo a Miramare di Rimini il 16 agosto ai bagni n° 138 e, per finire, lo spettacolo Piromusicale sulla Rocca di Mondaino il 17 agosto con la conclusione del Palio del Daino.

Un programma, dunque, ricco di eventi, quello del Ferragosto 2025, che proseguirà fino al 19 agosto con lo spettacolare show sul Molo di Senigallia.

Fonti Pirotecnica ritorna, infine, a far da cornice ad AlchimiAlchimie 2025 in un’edizione completamente rinnovata, con l’incanto del suggestivo spettacolo piromusicale che esploderà sulla Rocca di San Leo per due serate consecutive, lunedì 25 e martedì 26 agosto, arricchito con i colori, le coreografie e gli effetti della ditta Riccionese, che anche questa volta garantisce uno show di forte impatto emotivo ed artistico.

Novità 2025 saranno i Cuori Rossi con forme geometriche visibili da lunghe distanze, i nuovissimi colori fluorescenti e i sequenziali a intreccio, inoltre tutti gli spettacoli saranno eseguiti con Fuochi Artificiali Omologati CE i quali garantiscono un elevatissimo standard di sicurezza sia attiva ( non supereremo mai il rumore di 120 db ) e passiva , in quanto i fuochi artificiali sono tutti biodegradabili fatti solo ed esclusivamente con carta biodegradabile la quale per il 99,3% viene accesa direttamente con la accensione stessa degli artifici.