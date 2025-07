Festa abusiva sul mare, maxi multa al chiringuito

Sanzione da oltre 3.000 euro per una serata con dj e musica senza licenza al bagno Nettuno di Rimini, dopo una rissa tra minorenni

La polizia è intervenuta il 13 giugno al bagno Nettuno di Rimini per una festa con dj e musica in spiaggia, senza le dovute autorizzazioni. Come riporta la stampa locale, l’intervento è scattato dopo una rissa tra ragazzini avvenuta durante un evento simile. Accertate tre violazioni: intrattenimento senza licenza, inquinamento acustico e attività non autorizzata su area demaniale. La licenza non era stata rilasciata per carenze nella documentazione tecnica. Sanzione notificata dai poliziotti pochi giorni fa.