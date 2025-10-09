Festa della pallavolo al Quirinale e a Palazzo Chigi

Mattarella e Meloni ricevono le nazionali campioni del mondo. Velasco: “Lo sport unisce nelle differenze”

Giornata di celebrazione ieri per la pallavolo italiana, protagonista di una doppia festa istituzionale. Le nazionali maschile e femminile, entrambe campioni del mondo, sono state accolte prima al Quirinale dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella e poi a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

Nel suo intervento, il commissario tecnico Julio Velasco ha sottolineato il valore sociale dello sport: “In un tempo in cui le divisioni vanno per la maggiore, lo sport può dire la sua per convivere nella diversità”. Parole che hanno suscitato commozione nel capo dello Stato, che ha ringraziato gli atleti per l’esempio e l’orgoglio trasmesso al Paese: “Siete formidabili”.

Intanto, prosegue oggi a Coverciano il ritiro della nazionale di calcio guidata da Gennaro Gattuso, che si prepara alla sfida contro l’Estonia.

Lutto nel mondo del calcio sudamericano: è morto a 69 anni Miguel Ángel Russo, storico allenatore del Boca Juniors e figura simbolo del calcio argentino, ricordato da molti suoi ex giocatori come “un maestro e un padre nello sport”.