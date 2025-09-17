Altarimini

Festa della Piadina, Bellaria Igea Marina conquista tutti

Un weekend di profumi, musica e tradizione: grande successo di pubblico e partecipazione nel cuore della città

A cura di Grazia Antonioli Redazione
17 settembre 2025 08:36
Festa della Piadina, Bellaria Igea Marina conquista tutti - Ph Alessia Bocchini
Ph Alessia Bocchini
Bellaria Igea Marina
Attualità
Bellaria Igea Marina ha vissuto un fine settimana indimenticabile con la Festa della Piadina, che ha registrato un grandissimo successo di pubblico e di partecipazione.

Ph Alessia Bocchini

Le strade e le piazze del centro si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto, dove profumi, sorrisi, musica e tradizione hanno dato vita a un’atmosfera unica, capace di coinvolgere cittadini e turisti.

La vera forza di questa edizione è stata la comunità, che ha saputo unirsi con entusiasmo: attività, commercianti e realtà locali hanno collaborato con grande energia, contribuendo a rendere ogni angolo della città vivo e accogliente.

Tra i momenti più apprezzati dell’edizione, lo showcooking di Frida Vasini, che ha guidato il pubblico in un viaggio tra tradizione e racconto alla scoperta dei segreti della vera piadina romagnola, trasformando una ricetta in un’esperienza di condivisione.

