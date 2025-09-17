Festa della Piadina, Bellaria Igea Marina conquista tutti

Un weekend di profumi, musica e tradizione: grande successo di pubblico e partecipazione nel cuore della città

Bellaria Igea Marina ha vissuto un fine settimana indimenticabile con la Festa della Piadina, che ha registrato un grandissimo successo di pubblico e di partecipazione.

Ph Alessia Bocchini

Le strade e le piazze del centro si sono trasformate in un palcoscenico a cielo aperto, dove profumi, sorrisi, musica e tradizione hanno dato vita a un’atmosfera unica, capace di coinvolgere cittadini e turisti.

Ph Alessia Bocchini

La vera forza di questa edizione è stata la comunità, che ha saputo unirsi con entusiasmo: attività, commercianti e realtà locali hanno collaborato con grande energia, contribuendo a rendere ogni angolo della città vivo e accogliente.

Ph Alessia Bocchini

Tra i momenti più apprezzati dell’edizione, lo showcooking di Frida Vasini, che ha guidato il pubblico in un viaggio tra tradizione e racconto alla scoperta dei segreti della vera piadina romagnola, trasformando una ricetta in un’esperienza di condivisione.