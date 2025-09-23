Festa dello Sport a Misano, un pomeriggio tra attività sportive e divertimento
In programma il taglio del nastro del nuovo Palazzetto dello Sport e momenti di animazione con Dj Set e merenda gratuita
Lo sport continua ad essere il filo conduttore del mese di settembre a Misano Adriatico. Sabato, dalle 14:30 alle 18:30, nel centro sportivo Rossini tornerà l’appuntamento con la Festa dello Sport, l’evento che mette in vetrina l’attività delle associazioni sportive misanesi.
Attraverso prove gratuite, dimostrazioni pratiche e informazioni sui corsi, sarà possibile conoscere l’offerta sportiva presente sul territorio e vivere un pomeriggio di grande divertimento.
La Festa dello Sport sarà anche l’occasione per inaugurare ufficialmente il nuovo Palazzetto dello Sport: il taglio del nastro è in programma alle ore 16:00, alla presenza delle istituzioni e della cittadinanza. La nuova struttura andrà ad implementare gli spazi a disposizione delle società sportive per la loro attività e per ospitare eventi di carattere nazionale.
A tutti i presenti sarà offerta la merenda, a cura del Comitato di Scacciano. Nel corso del pomeriggio ci sarà anche animazione con Dj Set.
L’ingresso è gratuito.