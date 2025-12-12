Festa e auguri al nuovo centro anziani di viale Cesare Battisti a Riccione

Un pomeriggio di socialità, merenda e doni artigianali per ospiti e operatori del centro dedicato a persone fragili

Un pomeriggio insieme, dedicato alla socialità e al tradizionale scambio degli auguri, è quello che ieri pomeriggio, giovedì 11 dicembre, ha animato il nuovo spazio collettivo per anziani e persone con fragilità di viale Cesare Battisti, nei locali della scuola delle Maestre Pie.

Al pomeriggio di festa, cui hanno preso parte gli ospiti e gli operatori del centro, ha partecipato anche l’assessora ai Servizi sociali Marina Zoffoli che ha portato gli auguri e i saluti dell’amministrazione comunale, sottolineando l’importanza di luoghi capaci di favorire relazioni, inclusione e benessere. Il pomeriggio è stato arricchito da una merenda condivisa e dallo scambio di piccoli doni, tra cui una candela artigianale realizzata dagli stessi ospiti del centro.

Aperto dallo scorso luglio nell’ambito del progetto del Servizio sociale territoriale del Distretto di Riccione dedicato al benessere degli anziani, il centro è attivo ogni giorno dalle 8:30 alle 16. Al suo interno offre ambienti accoglienti, possibilità di pranzare in loco, momenti di socializzazione e attività laboratoriali. La gestione è affidata a un team di educatori e operatori professionali delle cooperative Formula Servizi alle Persone e Cuore 21.

A pochi mesi dall’apertura, il centro ha già ricevuto apprezzamenti da utenti e famiglie, che riconoscono in questo spazio un ambiente familiare e stimolante, capace di contrastare l’isolamento e di sostenere la vita di comunità.



