FI avverte: “Se la Lega non vota il Dl Ucraina è un problema”
Mosca contro l’Ue: “Le loro idee non sono utili ai negoziati”
Ancora tensioni nella maggioranza sul decreto che rifinanzia per il 2026 l’invio di armi a Kiev. Forza Italia ribadisce che il provvedimento deve essere approvato entro la fine dell’anno, in linea con gli impegni presi a livello internazionale ed europeo.
A intervenire è il portavoce azzurro Raffaele Nevi, che critica la richiesta della Lega di attendere gli sviluppi del piano statunitense per l’Ucraina prima di dare il via libera al decreto. “Abbiamo sempre detto che il provvedimento va approvato entro fine anno nell’ambito degli accordi internazionali ed europei”, sottolinea Nevi.
Secondo l’esponente di Forza Italia, un’eventuale astensione dei ministri leghisti in Consiglio dei ministri rappresenterebbe “certamente un serio problema politico”, alimentando così le frizioni interne alla coalizione.
Sul fronte internazionale, intanto, il ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov torna ad attaccare l’Unione Europea. Mosca accusa Bruxelles di voler a tutti i costi inserirsi nel processo negoziale sul conflitto, ma secondo il capo della diplomazia russa “le idee che coltiva non saranno utili ai negoziati”.