Fiducia economica in calo: l’indice Zew dell’Eurozona scende oltre le attese

Ad agosto il sentiment economico tocca quota 25,1 punti contro i 28,1 previsti. Debole anche la Germania, con effetti immediati sui mercati azionari

L’indice Zew, che misura la fiducia degli investitori e degli analisti sull’andamento dell’economia nell’Eurozona, registra ad agosto un netto peggioramento, scendendo a 25,1 punti. Le attese erano per un calo più contenuto, a 28,1 punti, dopo i 36,1 punti di luglio.

La rilevazione dell’Istituto Zew mostra segnali di debolezza anche per la Germania: l’indice relativo al sentiment economico tedesco scende a 34,7 punti, contro i 38 punti stimati, confermando un rallentamento della fiducia nella principale economia europea.

I mercati azionari hanno reagito in maniera contrastata: in particolare, la Borsa di Francoforte ha risentito del dato, mentre altri listini hanno mantenuto un andamento più stabile.