L'evento di Santarcangelo Fiera di San Martino: un successo nonostante qualche contrattempo, pioggia compresa

"Non c'è stata la tradizionale estate di San Martino, ma tantissimi visitatori", le parole del sindaco e dell'assessore

Si è chiusa sotto la pioggia l’edizione 2026 della Fiera di San Martino che nonostante il maltempo ha comunque registrato un ottimo riscontro di pubblico: oltre alla giornata di domenica che ha confermato i numeri delle precedenti edizioni grazie al meteo clemente, i restanti giorni sono stati bagnati dalla pioggia, con un conseguente sensibile calo dei visitatori, pur mantenendo sempre una buona affluenza anche grazie a chi ha sfidato il maltempo.

La giornata di ieri (mercoledì 11 novembre) è stata inoltre segnata da un momento di criticità tempestivamente superato grazie all’operatività del piano sicurezza: a seguito di una fuga di gas in uno degli stand gastronomici di piazza Ganganelli, gli addetti di Control Room in collaborazione con gli organizzatori della fiera e le forze dell’ordine hanno infatti immediatamente attivato il piano di sicurezza, che si è dimostrato ampiamente efficace. Dopo aver evacuato l’area, infatti, è stata individuata la sorgente della fuga di gas e risolta la criticità.

Sul fronte del presidio del territorio, nei cinque giorni della manifestazione sono state 66 le pattuglie degli agenti della Polizia locale della bassa valle, di cui 13 con il supporto da altri corpi e servizi di Polizia locale in ausilio e 17 quelle appiedate nell’area della fiera. Sono state invece 370 le violazioni al codice della strada accertate dagli agenti e 22 le rimozioni dei veicoli.

“Quest’anno non è arrivata la tradizionale estate di San Martino, ma la fiera ha dimostrato comunque di essere sempre un momento di massima attrattività: nonostante il maltempo, sono stati tantissimi i visitatori. Questo conferma il grande appeal di un format che, pur nei necessari aggiustamenti che a ogni edizione cerchiamo di mettere in campo, ci ribadisce che siamo sulla giusta strada. È nelle edizioni più complicate che si vede la perfetta efficienza e la grande professionalità della macchina organizzativa e ringraziamo Blu Nautilus, gli operatori e tutti coloro che hanno collaborato per rendere la Fiera una festa anche in condizioni non ottimali e che nella tarda mattinata di oggi avevano già quasi ripristinato la fruibilità di tutti i luoghi occupati da banchi e stand” commentano il sindaco Filippo Sacchetti e l’assessore alle Attività economiche Luca Paganelli.