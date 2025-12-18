Fileni, monitoraggio ante operam della qualità dell’aria a Cavallara

La Provincia di Rimini e ARPAE rilevano i parametri ambientali prima dell’avvio dell’impianto avicolo

La Provincia di Rimini ringrazia Regione Emilia-Romagna e ARPAE per il monitoraggio della qualità dell’aria a Cavallara, eseguito prima dell’avvio dell’impianto avicolo Fileni. I dati raccolti tra luglio e settembre 2025 serviranno come base per la valutazione dell’impatto ambientale dell’attività produttiva e garantiranno trasparenza ai cittadini.

La nota stampa del presidente della Provincia Jamil Sadegholvaad

“Voglio ringraziare la Regione Emilia-Romagna e ARPAE – dichiara il presidente della Provincia di Rimini, Jamil Sadegholvaad – per il monitoraggio della qualità dell’aria svolto in località Cavallara nel Comune di Maiolo in previsione della realizzazione dell’impianto avicolo della Società Agricola Biologica Fileni S.r.l. La Provincia di Rimini nel maggio scorso ha sottoscritto il Protocollo d’intesa per attivare un Tavolo tecnico scientifico che garantisca il mantenimento dei parametri di qualità ambientale dell’area dell’impianto, così come chiesto dai cittadini e dalle rappresentanze istituzionali dell’Alta Valmarecchia e come, d’altronde, previsto dallo stesso provvedimento autorizzatorio che vincola la realizzazione dell’impianto al rispetto del Piano di monitoraggio e controllo dell’installazione. Proprio la Provincia, con una lettera da me sottoscritta in data 5 maggio 2025 aveva chiesto di far precedere l’attività di monitoraggio dei parametri individuati dal provvedimento autorizzatorio, e prevista solo a seguito della messa a regime dell’allevamento, con un rilievo puntuale della situazione ante operam. Arpae, nel periodo 25/07-16/09 ha così proceduto a svolgere il monitoraggio ante operam rilevando la qualità dell’aria nell’intorno dell’area in cui si sta realizzando l’impianto avicolo, in assenza delle lavorazioni dell’azienda stessa. Ora ARPAE ha pubblicato i risultati del monitoraggio che costituiranno il riferimento per la successiva fase di monitoraggio post operam, consentendo così una valutazione per confronto dell’eventuale impatto dell’attività produttiva.”

Il monitoraggio è disponibile al link: Relazione Monitoraggio Maiolo Ante Operam