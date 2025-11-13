Finanza, Cattolica saluta il Comandante Bello e accoglie il nuovo Luogotenente Coacci

Sindaca Foronchi e Assessora Gabellini ricevono i vertici della Tenenza per un passaggio di consegne istituzionale

La Sindaca Franca Foronchi, insieme con l’Assessora alla Polizia locale Claudia Gabellini, ha ricevuto nel suo ufficio a Palazzo Mancini la visita del Comandante della Tenenza Guardia di Finanza di Cattolica Michele Bello con il suo successore, il Luogotenente “Cariche Speciali” Massimo Coacci, che assumerà il Comando del reparto cattolichino a partire da venerdì 14 novembre. Il Comandante Bello lascerà infatti l’incarico per raggiunti limiti d’età.

“Ringrazio il comandante Michele Bello per il lavoro svolto al servizio della nostra città e territorio. Un lavoro che svolgete in silenzio ma che si vede nei risultati a beneficio della comunità – commenta la Sindaca Foronchi –. C’è stata sempre una grande collaborazione istituzionale in questi quattro anni. A nome mio, dell’Amministrazione e della città auguriamo al comandante Bello una nuova vita che sarà altrettanto ricca e dinamica. Il nostro benvenuto al Luogotente Massimo Coacci con cui sono certa proseguirà lo stesso spirito di collaborazione che ha sempre caratterizzato i rapporti tra i nostri enti”.

“Il mio ringraziamento a tutti e tutte per questi anni di vera e proficua collaborazione” il saluto del Comandante Bello.

Massimo Coacci, originario di Civitanova Marche, proviene dal nucleo di polizia economico finanziaria di Rimini, dove è arrivato dopo aver prestato servizio prima a Verona e poi a Riccione.