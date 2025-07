Finanziere rinviato a giudizio, donna accusa: "Mi ha molestato mentre era di piantone in caserma"

La difesa nega le accuse: tra i due c'era una relazione

Un finanziere, all'epoca dei fatti in servizio nel riminese, è stato rinviato a giudizio per violenza sessuale. La prima udienza del processo è in programma l'11 settembre 2025. Secondo quanto denunciato dalla vittima, una donna, il finanziere ha abusato di lei mentre era in servizio di piantone in caserma. Nella notte tra l'8 e il 9 dicembre 2022 lui l'ha invitata a passare in caserma per un caffè. A quel punto la donna accusa di essere stata spinta verso un muro e di essere stata costretta a baciarlo, per poi subire le molestie, prima di riuscire ad allontanarsi con la scusa di una chiamata in arrivo sul proprio smartphone. Il finanziere, un ultracinquantenne difeso dall'avvocato Piero Venturi, nega invece questa ricostruzione. Secondo la tesi della difesa, tra l'imputato e la persona offesa del reato, che non si è costituita parte civile, c'era invece una relazione e nei giorni precedenti l'episodio i due, che si erano conosciuti un paio di mesi prima dei fatti, avevano avuto scambi di messaggi piuttosto espliciti. In merito alla relazione, secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, quando i corteggiamenti dell'uomo si erano fatti espliciti, lei aveva cercato di convincerlo che il rapporto doveva rimanere un'amicizia.