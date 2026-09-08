Fine del grande caldo: per mercoledì 9 settembre allerta gialla per temporali sul Riminese

L'autunno meteorologico, iniziato il 1° settembre, prende piede dopo un inizio mese dai connotati estivi

Ancora una giornata di afa, poi da domani (mercoledì 9 settembre) anche nel Riminese il grande caldo mollerà la presa, dopo tre mesi che hanno "incoronato" l'estate 2026 come la più "rovente" da quando sono iniziate le misurazioni delle temperature. Intanto per domani arriva l'allerta gialla per temporali e criticità idrauliche, che riguarda tutto il territorio riminese. Sono previsti, si legge nella comunicazione della protezione civile regionale, "temporali anche di forte intensità su tutto il territorio regionale, con probabili effetti e danni associati. I fenomeni saranno più estesi sui settori emiliani occidentali, con raffiche di forte intensità soprattutto sulle aree di pianura. Nelle aree interessate dai rovesci, in particolare sui settori collinari e montani centro-occidentali, saranno possibili localizzati fenomeni di ruscellamento ed erosione, innalzamento rapido dei livelli nel reticolo idrografico minore e frane di tipo rapido su versanti fragili. Nel reticolo idrografico principale dei corsi d'acqua regionali si prevedono superamenti delle soglie 1 nei tratti montani e collinari, con conseguente propagazione nei tratti di valle".

L'allerta meteo dovrebbe essere poi prorogata di altre 24 ore. Giovedì (10 settembre) si prevede una giornata con un'instabilità più marcata, con possibili temporali di mattina e di pomeriggio, in esaurimento in serata, come riferiscono le previsioni di Centro Meteo Emilia Romagna. Venerdì (11 settembre) piovaschi e rovesci più probabili nell'entroterra e nelle zone appenniniche. L'arrivo di aria più fresca e di temporali porterà a un calo termico significativo: dalle massime di oggi, superiori ai 30° ovunque tranne la costa, si scenderà di diversi gradi, con temperature che si attesteranno tra i 22° e i 25°.